روسيا: إرهابيو جبهة النصرة يسعون إلى توسيع نطاق هيمنتهم في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة يُشكلون تهديدًا على الأمن والاستقرار في سوريا.
وشددت زاخاروفا -في تصريح لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- على أن تهديد الأمن والاستقرار في سوريا يُكمن في إرهابيي تنظيم جبهة النصرة التابعة لهيئة تحرير الشام، التي تسيطر على منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث ينفذ القادة الميدانيون عمليات تهدف إلى إعادة تشكيل الجماعات المُسلحة بهدف زيادة قدراتها الهجومية في مناطق حلب وحماة واللاذقية، مُشيرة إلى أن المُسلحين يخططون لتوسيع نطاق نفوذهم وهيمنتهم الكاملة على إدلب.
كما لفتت زاخاروفا إلى ارتفاع أعداد انتهاكات قرار وقف إطلاق النار، موضحة بقولها: "تم رصد 40 حالة انتهاك، خلال الأربعة أيام الماضية فقط، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين".
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