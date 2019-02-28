رئيس جماعة إفران الأطلس الصغير يستنجد بسفير دولة قطر لتنفيذ مشاريع تنموية -وثيقة

في خطوة مفاجئة، أقدم رئيس جماعة إفران الأطلس الصغير، يوم الاثنين الماضي، على مراسلة سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية في الرباط، قصد عقد شراكة مع مؤسسات قطرية من أجل تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في الجماعة المعنية في إقليم كلميم.

وتأتي المراسلة، التي تقدم بها رئيس جماعة إفران الأطلس الصغير للسفير القطري، والتي يتوفر “اليوم24” على نسخة منها، نظرا إلى قلة الإمكانيات الذاتية، وضعف الموارد المالية للجماعة، بالإضافة إلى تشتت الدواوير المتعددة، التابعة لنفوذها، والهجرة القروية والتدهور البيئي.

ويتضمن برنامج عمل الجماعة، الممتد ما بين “2018 /2022″، مشاريع تنموية مختلفة تحتاج إلى تظافر جهود عدد كبير لتنفيذها، لعل أبرزها مشروع الانتقال نحو الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية كخيار استراتيجي، وفك العزلة عن السكان عبر تأهيل، وتعبيد البنية التحتية الطرقية، إلى جانب دعم الفلاحين، وتأهيلهم عبر مجموعة من الآليات، مرورا ببناء، وتشييد قناطر حديدية، وبناء مرافق فنية ثقافية رياضية، واجتماعية.

يذكر أن جماعة إفران الأطلس الصغير، جماعة قروية، توجد في جنوب المغرب تابعة إداريا لدائرة بويزكارن داخل المجال الترابي لإقليم كلميم بجهة كلميم واد نون هي عبارة عن واحات نخيل، وأشجار الزيتون، وبها سكان يتحدثون اللغة الأمازيغية.