انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس البرازيل يعطي دفعة لنتنياهو في زيارة قبيل الانتخابات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 08:35 مساءً - أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن زيارة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لها في 31 مارس القادم، أي قبل أقل من شهر من الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 9 أبريل.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن بولسونارو سيزور "إسرائيل"، يوم 31 مارس، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وتعد زيارة بولسونارو دفعة قوية لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات الإسرائيلية، خاصة مع إبداء الرئيس البرازيلي موقفاً مؤيداً لنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

وبولسونارو يميني متشدّد، كان ضابطاً بالجيش وفاز بالرئاسة على وعد بالتصدي للجريمة والفساد، لكنه يكافح لتعزيز ائتلافه، بينما رافقت أول شهر له في السلطة فضائح فساد وصراع بين حلفائه.

وكان نتنياهو أكد، في ديسمبر الماضي، أن رئيس البرازيل أبلغه بأن عملية نقل سفارة بلاده إلى القدس "مسألة وقت فقط".

وفي أكتوبر الماضي، وعد رئيس البرازيل المنتخب، خلال حملته الانتخابية، بنقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

ولاقى وعد الرئيس البرازيل رفضاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، في حين دعت السلطة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، البرازيل إلى التراجع عن هذا القرار.