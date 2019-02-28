انت الان تتابع محامو كارلوس غصن يقدمون طلبا جديدا للإفراج عنه بكفالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن

أعلنت محكمة منطقة طوكيو أن محاميي كارلوس غصن قدموا طلبا جديدا الخميس للإفراج عن الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز"، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه.

وهذا أول طلب يقدمه غصن (64 عاما) منذ تغييره أعضاء فريقه القانوني ضمن مساعيه تحضير دفاعه للرد عل ثلاثة اتهامات بمخالفات مالية.

والمدير التنفيذي السابق محتجز منذ توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وسعى مرارا دون جدوى لضمان الإفراج عنه بكفالة.

ولم يتسن الاتصال بالفريق القانوني لغصن للتعليق على الفور على الطلب الجديد.

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واستعان فريقه السابق بمادة نادرا ما تستخدم في الدستور الياباني لإجبار المحكمة على تقديم تفسير لأسباب إبقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي قيد التوقيف.

وقال قاض إن أسباب استمرار توقيف غصن تعود لمخاوف تتعلق باحتمال هروبه وإمكانية إخفاء أدلة.

وحتى الآن لم تبد المحاكم أي نية لوضع حد لتوقيفه المطول الذي أثار انتقادات دولية ومن جماعات حقوقية.

وتمسك المدعون بتوقيف غصن ريثما يقومون بالتحقيق في ثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، اثنين منها تتعلقان بعدم تصريحه عن كامل مداخيله والثالثة بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره على حساب نيسان.

ونفى غصن كافة التهم الموجهة ضده وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية من مركز احتجازه في طوكيو ندد بمواصلة توقيف.

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وقال في المقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة ليزيكو الفرنسية في كانون الثاني/يناير "لماذا تتم معاقبتي قبل إدانتي؟". وأضاف بأن رفض الكفالة "لن يكون طبيعيا في أي ديمقراطية أخرى".

وقام غصن في وقت سابق هذا الشهر بتغيير أعضاء فريق الدفاع عنه واستبدل كبير المحامين -- مدع عام سابق -- بالمحامي جونيشيرو هيروناكا المعروف بتوليه قضايا صعبة وكبيرة.