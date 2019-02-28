بالفيديو.. قطري من الأسرة الحاكم يحكي لأول مرة عن مداهمات لمنازلهم في الدوحة

كشف المواطن القطري عبدالله ال ثاني وهو من الأسرة الحاكم عن انتهاكات يقوم بها الجهاز الامني التابع لتنظيم الحمدين ضد المواطنين من الاسرة.

و قال عبدالله أل ثاني في حوال له على قناة العربية أن :" الامن الداخلي التابع للنظام في قطر اقتحموا منازل كثير من الأسر الحاكمة وهذا لا يرضي أحد".

وذكر ال ثاني أن الاجهزة الامنية عند اقتحامها لمنازلهم طلبوا منهم ملفات ووثائق تثبت على أنه : هل له الحق في الحكم أم لا.

ثم يضيف:" ويسألوننا أيضا هل أنتم من سلسلة حكم أم لا".

وأوضح عبدالله ال ثاني أن جميع الاسرة الحاكمة في قطر تعرف أن الحكم في الدوحة هو حكم سلالي وهذا معروف لدى الجميع.