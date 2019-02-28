آل جابر: إيران لا تقدم غير الصواريخ والألغام لقتل اليمنيين

تساءل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، عن الدعم الذي قدمته إيران لليمن في مؤتمر المانحين.

وكتب آل جابر، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، 28 شباط، 2019: قدمت العديد من دول العالم الدعم المالي لخطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة ٢٠١٩ خلال مؤتمر المانحين في جنيف لمساعدة الشعب اليمني الشقيق، بينما غابت إيران، واستمرت في تقديم الألغام والصواريخ للحوثيين لقتل اليمنين وتدمير دولتهم ومؤسساتها وتحطيم امالهم خدمة لمشروعها لخلق الفوضى.

يشار إلى دولة قطر غابت هي الأخرى فيما تصدرت السعودة والإمارات قائمة الدول الأكثر مساعدة ودعما للشعب اليمني.