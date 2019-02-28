شكرا لقرائتكم خبر عن المدعي العام يعتزم توجيه تهم فساد لنتنياهو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القدس)قال التلفزيون الإسرائيلي اليوم (الخميس) نقلا عن وزارة العدل إن المدعي العام في إسرائيل يعتزم توجيه تهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.
ويزيد القرار المرتقب من حالة الغموض حول مستقبل نتنياهو في سباق انتخابي شديد التقارب.
وسوف تعتمد عملية توجيه التهم فعليا، والتي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل حيث يمكن لنتنياهو أن يقنع المدعي العام بعدم توجيه الاتهامات إليه.
وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، ارتكاب أي مخالفات.
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