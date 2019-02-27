شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة في كشمير والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،اليوم الأربعاء، إن بريطانيا قلقة بشدة بشأن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان، وحثت الطرفين على ضبط النفس.

وقال مسؤولون باكستانيون إن إسلام اباد نفذت ضربات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تنفيذ طائرات حربية هندية ضربات داخل باكستان للمرة الأولى منذ حرب في عام 1971.

وقالت ماي للبرلمان "المملكة المتحدة قلقة بشدة بشأن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان وتدعو الطرفين بشكل عاجل لضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".