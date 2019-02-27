شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير النقل المصري بسبب حادث محطة رمسيس والان نبدء بالتفاصيل

تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، باستقالته، اليوم لرئيس الحكومة ، وذلك على خلفية حادث قطار محطة مصر ، والذي راح ضحيته أكثر من 24 قتيلاً و40 مصاباً.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء المصرية ، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.