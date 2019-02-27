الجيش اليمني يتوغل 20 كيلومترا في معقل الحوثيين بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، انتصارات ميدانية مهمة، وتوغلت أكثر من 20 كيلومترا في معقل مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال قائد شرطة جبهة البقع في محور صعدة، العقيد عبدالعزيز الغرباني، إن الجيش اليمني أحكم سيطرته على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كيلومترا بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المسؤول اليمني قوله إن القوات في جبهتي كتاف والبقع، التحمت في محاور قتالية عدة عقب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران، فضلا عن استعادة الجيش مخازن أسلحة، وفقا للغرباني.

وشنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، عملية هجومية واسعة على مواقع مليشيا الحوثي غربي محافظة حجة، بينما حققت مقاومة حجور بإسناد التحالف العربي على حدود محافظة عمران انتصارات مهمة تكبدت خلالها المليشيا قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة.





كان بيان لوزارة الدفاع أكد أن مقاتلي قبائل حجور حققوا تقدمات ميدانية جديدة بإسناد من مقاتلات التحالف في عزلة "العبيسة" شرق مديرية كشر المحاذية لمحافظة عمران شمالي غرب اليمن.

وحرر أبطال قبائل حجور جبل "الواسط" المحاذي لجبل "القيم" الاستراتيجي ومواقع جبال "الشرفاني"، و"مغربة الشرفاني"، و"عريش العضلي" شرقي كشر، فيما فرضوا حصاراً مشدداً على ما تبقى من عناصر المليشيا في منطقة "مخيض"، عقب تطهير منطقة "القشبة" الإثنين.

ونفذ الجيش اليمني هجوماً مباغتاً وواسعاً في المحور الشرقي باتجاه مديرية مستبأ والمحور الجنوبي باتجاه مدينة حرض غربي حجة، وذلك لكسر الحصار العسكري الحوثي على قبائل حجور.





وأسفرت معارك الجيش والمقاومة وضربات التحالف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين، بينهم المسؤول الثقافي لجبهة المليشيا في حرض المدعو "وضاح أحمد ناصر طويل"، بينما لا تزال المعارك على أشدها في مديرية كشر، طبقاً لبيان وزارة الدفاع.