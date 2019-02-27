الان تتابع “التعاون الإسلامي” تشارك في مراقبة الانتخابات العامة بنيجيريا لعام 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
شاركت منظمة التعاون الإسلامي في مراقبة الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، تلبية لدعوة من الحكومة النيجيرية، في الفترة من 12 إلى 25 فبراير 2019، حيث ترأس بعثة المنظمة مدير الشؤون الإفريقية السفير بوبكر آدمو.
وتندرج مراقبة المنظمة لهاتين المناسبتين الانتخابيتين في نيجيريا في إطار سعيها المستمر لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في الدول الأعضاء وفقًا لميثاقها، ومدونة السلوك لمراقبة الانتخابات لمنظمة التعاون الإسلامي، وإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات لعام 2005م.
ولاحظ مراقبو المنظمة، أن عملية التصويت كانت جيدة التنظيم وسلمية، حيث مارس الناخبون النيجيريون حقهم في التصويت بشكل سلمي ، على الرغم من اندلاع بعض حوادث العنف المنعزلة في بعض الأماكن في البلاد.
وأعربت بعثة المنظمة عن ارتياحها إزاء الأجواء الهادئة والآمنة التي جرت فيها الانتخابات ، وعن تهنئتها للشعب والسلطات في نيجيريا على ما تحلوا به من روح الالتزام بمسار الديمقراطية وقيمها.
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