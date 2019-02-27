الان تتابع مصر.. رئيس الوزراء يقبل استقالة وزير النقل بعد حريق محطة رمسيس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، قبول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استقالة وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، على خلفية الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء، بمحطة رمسيس.
يشار إلى أن هيئة السكك الحديدية المصرية، أعلنت في بيان لها، أن جرار قطار وردية رقم 2302 اصطدم بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، نتج عنه بعض الإصابات والوفيات.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين، بإصابات وصفتها بـ”الحرجة”، نتيجة الحروق الشديدة للركاب الذين كانوا ينتظرون رحلاتهم على الأرصفة المجاورة.
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