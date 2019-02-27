ترمب وكيم متفائلان مع بدء قمتهما الثانية في هانوي

اسماء السيد - هانوي: أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفاؤلاً الأربعاء في هانوي في مستهل قمتهما الثانية بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة.

وتصافح الرجلان أمام صف من الأعلام الأميركية والكورية الشمالية داخل فندق فخم وسط في العاصمة الفيتنامية.

وخلال تصريحات مقتضبة للإعلام، قال ترمب إنه يتوقع أن تكون القمة "ناجحة جدا"، علماً أنها تركز على نزع السلاح النووي للنظام الكوري الشمالي، مضيفاً بأنها ستكون "مماثلة أو حتى أفضل من القمة الأولى".

وأعلن كيم من جهته متوجهاً لترمب "أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة يرحب بها الجميع"، مضيفاً "سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، لكن لم يحصل أي تقدم واضح في هذا المجال منذ لقاء سنغافورة.