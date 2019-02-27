باكستان تعلن شن غارات جوية على الشطر الهندي من اقليم كشمير

أعلن الجيش الباكستاني الأربعاء أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين داخل مجالها الجوي في كشمير.
وكتب المتحدث باسم الجيش الجنرال آصف غفور في تغريدة "لقد أسقط سلاح الجو طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني"، مضيفا أن طائرة سقطت في القسم الباكستاني من كشمير، فيما تحطمت الاخرى في الجانب الهندي.
وقال "لقد تم اعتقال طيار هندي على الارض من قبل العسكريين".
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