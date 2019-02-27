دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: كوهين يكذب لخفض مدة سجنه

(رويترز) - كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم الأربعاء أن محاميه السابق مايكل كوهين يكذب بهدف خفض مدة سجنه.

ويعتزم كوهين أن يشهد في وقت لاحق يوم الأربعاء بأن ترامب كان على علم مسبق بشأن تسريب رسائل إلكترونية من شأنها الإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 الرئاسية.

وأظهرت مسودة للشهادة التي يعتزم كوهين الإدلاء بها أنه سيقول إن ترامب كان يدير المفاوضات لمشروع عقاري في موسكو أثناء حملته الانتخابية، رغم إعلانه على الملأ أنه لا مصالح له في روسيا في مجال الأعمال.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)