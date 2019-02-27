شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تشيد بجهود الدولة فى احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالمجهودات الأمنية والتنظيمية لفعاليات الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتزامن مع تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، في ظل وجود أكثر من 6500 زائر أجانب من جنسيات مختلفة.

وقالت «البطران» في بيان صادر عنها، اليوم، أن الحدث تميز بتضافر كافة جهود الوزارات وعلى رأسهم وزارة الآثار والسياحة والثقافة لتنظيم هذه الاحتفالية للسفراء الأفارقة وهو ما جاء في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي".

وتابعت: أن وزيرة الاستثمار وجهت رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر تتسم بالحضارة والأمن والأمان والمؤشرات الإيجابية التي تدفع أي مستثمر لزيادة استثماراتة في مصر، مشيرًة إلى أن رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، تعد خطوة إيجابية تتطلب النظر والتوجه فورًا نحو جذب السياحة الأفريقية، فضلًا عن كونها الطريق المباشر لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وتعميق وبناء جسور التواصل، وفتح سبل التعاون والتنمية مع القارة السمراء.

ووجهت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الشكر لكل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني، وزير الاثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، لما بذلوه من جهد وعمل أدى في النهاية لخروج الاحتفالية بهذا الشكل الذي لفت أنظار العالم من جديد إلى الجنوب حيث الحضارة والتاريخ في عاصمة الجمال والسحر والطبيعة.