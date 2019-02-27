شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تبدأ إقامة اللجان الانتخابية بمقر النقابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، فى إقامة السرادقات الخاصة باللجان الانتخابية داخل مقر النقابة. ووزعت اللجنة المشرفة على الانتخابات، اللجان الانتخابية فى الدور الأرضى والأول والثانى والرابع والدور الخامس. يذكر أن عدد اللجان الانتخابية 30 لجنة فى مقر النقابة بالقاهرة، بالإضافة إلى لجنة بفرعية النقابة فى الإسكندرية ويشرف على عمليتى التصويت والفرز 31 قاضيا منتدبا من مجلس الدولة.

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