استطلاع لشركة "statistics Lebanon" يظهر ان غالبية اللبنانيين يواجهون ظروف اقتصادية صعبة

أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام حول الاوضاع المالية والاقتصادية الذي نفذته مؤسسة statistics Lebanon أن "غالبية اللبنانيين يواجهون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة بينما تعتبر القدرة الشرائية لدى اللبنانيين متدنية وهم غير قادرين على الادخار لان اوضاعهم المالية لا تسمج بذلك".

وبحسب الاستطلاع فان مستوى جودة الحياة في الاشهر الـ 12 الاخيرة تراجع ، وخلصت النتائج الى ان "الشعب اللبناني يعاني من وضع اقتصادي صعب ويعكس الاستلاع تداعيات الجمود السياسي الذي عاشه لبنان".