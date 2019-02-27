توقيع وثيقتين للتعاون الاقتصادي بين أرمينيا وإيران

أبرمت السلطات الايرانية والأرمينية وثيقتين للتعاون الاقتصادي عقب اجتماع في طهران ضمّ الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والوفد الأرميني برئاسة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

ووقّعت المؤسسة الوطنية الإيرانية للمواصفات القياسية ووزارة التنمية الاقتصادية والاستثمارية الأرمينية على مذكرة تفاهم للتعاون كما وقعت هذه الوزارة على وثيقة أخرى للتعاون مع المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والصناعية في إيران.

وقد وصل باشينيان إلى طهران صباح اليوم الاربعاء، في زيارة رسمية لتوطيد العلاقات بين البلدين.