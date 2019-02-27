"القومي" دان قرار بريطانيا بإدراج الجناج السياسي لحزب الله على لائحة الارهاب

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي قرار الحكومة البريطانية بإدراج ما أسماه "الجناح السياسي" لحزب الله على لائحة المنظمات الارهابية، معتبرا أن "هذا القرار، إنما يدرج بريطانيا نفسها على قائمة الدول التي تمارس الارهاب المنظم ضد الدول والشعوب الحرة، بقرينة اصدارها "وعد بلفور" المشؤوم 1917وسجلها الأسود الحافل بالجرائم خلال فترة احتلالها لأجزاء واسعة من بلادنا والعالم العربي".
وأكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن "تطابق القرار البريطاني مع قرارات أميركية مماثلة، لا يفت من عضد المقاومة ولا يؤثر على مكامن قوتها، بل يكشف التزام اصحاب هذه القرارات المدانة بالوقوف في جبهة واحدة مع العدو الصهيوني العنصري الذي يغتصب ارض فلسطين ويمارس القتل والارهاب ضد الفلسطينيين، وينتهك سيادة لبنان ويحتل أجزاءً من الأرض اللبنانية".
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