دعا الوزير السابق أشرف ريفي، إلى "أوسع حملة تضامن مع إبن مشروع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "التضامن ليس مع شخصه فقط، بل مع دفاعه عن لبنان والعدالة والمحكمة الدولية ومواجهة مشروع السلاح والحفاظ على الطائف والدستور والصلاحيات"، مشدّدًا على "أنّنا لن نقبل أن ينتقم "حزب الله" من رموزنا السياديين".

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: لأوسع حملة تضامن مع السنيورة ولن نقبل أن ينتقم حزب الله من رموزنا السياديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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