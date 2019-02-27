أبي رميا: قررنا ان يكون عام 2019 مخصصا لخلق فرص العمل للشباب

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا الذي اكد ان "جمعية منتدى الشباب اجرت دراسات احصائية مع شباب لبنان ووصلوا خلال هذه الاحصاءات الى ان اكثر 85 بالمئة من شباب لبنان همهم الاساسي هو خلق فرص العمل".

ولفت ابي رميا الى اننا "قررنا ان تكون سنة 2019 مخصصة لهذا الموضوع حيث سيكون لدينا اجتماعات للجنة وورش عمل وسنستدعي كل المعنيين بقطاع العمل من اجل وضع خطة متكاملة في مجلس النواب ودوره التشريعي ومجلس الوزراء ودوره التنفيذي لتكون هذه السنة سنة خلق فرص عمل للشباب".