رئيس نيجيريا اثر فوزه بولاية رئاسية ثانية: انتصرنا بديمقراطية سلمية

عبر الرئيس النيجيري محمد بخاري، عن شكره للشعب النيجيري الذي صوت لإعادة انتخابه رئيسا لعملاق إفريقيا لفترة رئاسية ثانية تمتد حتى أربع سنوات، قائلا: "أشعر بالامتنان لحكمكم علي بقدرتي الاستمرار في خدمتكم فترة أخرى".

وقال: "إن الانتصار الحقيقي كان في نجاح نيجيريا في ممارسة حقهم الديمقراطي بشكل سلمي شهد له العالم، على الرغم من وجود بعض مثيري الشغب، الذين حاولوا عرقله عملية منظمة بطريقة أخرى، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستقدم إلى العدالة والمحكمة جميع المقبوض عليهم في هذه العملية.

وأكد بخاري، سعيه لتعزيز وحدة الشعب النيجيري، وعدم استبعاد أو إقصاء لأي فئة، وتكثيف الحكومة الجديدة لجهودها في مجال الأمن وإعادة هيكلة الاقتصاد ومكافحة الفساد. وطالب بخاري، من أنصاره عدم المغالاة الاحتفال بالفوز، أو ايذاء أيا من المعارضين.