فضل الله: القضاء يحدد أسباب الهدر والفوضى الحاصلة بملف الحسابات المالية

أوضح النائب حسن فضل الله، في تصريح له من عين التينة، أنّ "ملف الحسابات المالية سيأتي إلى المجلس النيابي ويذهب إلى القضاء، الّذي يحدّد أسباب الهدر والفوضى الحاصلة بالملف".

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