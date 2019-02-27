قبول استقالة وزير النقل المصري بعد حادث حريق محطة قطارات بالقاهرة

أعلن مجلس الوزراء المصري "قبول استقالة وزير النقل المصري هشام عرفات، بعد حادث حريق محطة قطارات في القاهرة". وكان قد قُتل 20 شخصًا على الأقل وأُصيب 40 آخرون، بعد اصصدام جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، ما أدّى إلى انفجار وحريق كبير داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة.

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