توقيع اتفاقية بين الإمارات وكوريا الجنوبية لبناء أكبر مشروع عالمي لتخزين النفط بالفجيرة

وقّع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في البيت الأزرق، اتفاقية ترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن" الكورية الجنوبية، ولذلك لبناء أكبر مشروع منفرد في العالم تتمّ ترسيته لتخزين النفط بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للدولة، بقيمة 4.4 مليار درهم".

وستتولّى شركة "إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن" الكورية الجنوبية تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لبناء ثلاثة مستودعات تخزين تحت الأرض تبلغ السعة التخزينية لكلّ منها 14 مليون برميل. ويُعدّ عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الأكبر قيمة على مستوى العالم، لمشروع منفرد لتخزين النفط الخام تحت الأرض.