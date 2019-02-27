رئيس الوزراء الأردني: الاقتصاد تحسن وفي طريقه للنمو

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن اقتصاد بلاده بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين، وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.

وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن، أوضح الرزاز أن "الحكومة الأردنية ستعرض خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد".

ولفت الرزاز إلى أن "القاعدة الضريبية الموسعة، إلى جانب خفض الإنفاق العام زادت من إيرادات الدولة، وقلصت الضغوط على موارد الدولة"، مشيراً إلى أن "أساسات الاقتصاد بدأت تتحسن كلها، المؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل".