نتانياهو خلال لقائه بوتين: إسرائيل ستفعل كل ما يمكن لمنع إيران من تنفيذ تهديداتها

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أنّ "إسرائيل ستفعل كلّ ما يمكن لمنع إيران من تنفيذ تهديداتها في المنطقة".
من جهة ثانةي، قبل بوتين دعوة نتانياهو لزيارة القدس، لافتتاح نصب تذكاري لضحايا حصار لينينغراد.
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