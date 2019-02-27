أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة بذل الجهود لاستثمار الطاقات والإمكانيات المتاحة بين طهران ويريفان في سياق المزيد من تنمية وتطوير وترسيخ العلاقات والتعاون الشامل بينهما. وخلال الاجتماع المشترك لوفدي الجمهورية الاسلامية الإيرانية وأرمينيا برئاسة الرئيس حسن روحاني ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في طهران، أعلن روحاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطمح على الدوام بتنمية وتطوير العلاقات والتعاون مع الدول الجارة لها خاصة ارمينيا وهي تتابع هذا المسار بجدية.

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: إيران تطمح لتنمية العلاقات مع أرمينيا على الدوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.