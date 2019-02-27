رئيس الوزراء الأرمني: إيران جار وصديق مقرب من أرمينيا

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن تنمية التعاون بين اتحاد أوراسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمصادقة على اتفاقية التجارة التفضيلية، تشكل تطورًا كبيرًا في المنطقة.
ولدى لقائه مع الرئيس الايراني حسن روحاني، أشار باشينيان إلى ضرورة الاستفادة الجيدة من الفرص والطاقات العديدة المتاحة لتنمية علاقات الصداقة والتعاون، واصفًا إيران بأنها جار وصديق مقرب من أرمينيا، ومعربًا عن رغبة بلاده في تنمية العلاقات الشاملة وترسيخها مع طهران في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والزراعية والنقل والاتصالات والسياحة.
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