بري: المجلس النيابي سيمارس دوره الرقابي الى اقصى الدرجات

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "المجلس النيابي سيمارس دوره الرقابي الى اقصى الدرجات واعتبر ان ما قبل جلسة الثقة شيء وما بعدها شيء اخر"، مشيرا الى ان "إجماع 54 نائبا من كل الكتل على مكافحة الفساد يفترض اقران القول بالفعل والذهاب حتى النهاية".

وفي تصريح له خلال لقاء الاربعاء النيابي لفت بري الى انه "تشاورت مع رئيس الحكومة سعد الحريري وسأدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من اذار".

وشدد بري على انه "لا يوجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات".

وبالنسبة لموضوع التعيينات اكد بري ان "على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقاً". وجدد التأكيد على تطبيق القوانين، مشيراً الى ان اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ.