أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي في تصريح له بعد لقاء الاربعاء النيابي ان "رئيس مجلس النواب نبيه بريبصدد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري من اجل عقد جلسة نيابية تشريعية في النصف الاول من شهر آذار وفي النصف الثاني من الشهر سيدعو الى عقد جلسة محاسبة".
وفي مسألة التعيينات لفت بزي الى ان "بري اعتبر ان لمواجهة الفساد هناك آلية تم الاتفاق عليها وعلى الحكومة الالتزام بهذه الالية لان المحاصصة هي جزء من الفساد الذي يحصل في البلد واكد انه لا يوجد اهانة اذا طُلب من وزير ما الذهاب الى التحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي: بري بصدد التشاور مع الحريري من اجل عقد جلسة نيابية تشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.