بزي: بري بصدد التشاور مع الحريري من اجل عقد جلسة نيابية تشريعية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي في تصريح له بعد لقاء الاربعاء النيابي ان "رئيس مجلس النواب نبيه بريبصدد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري من اجل عقد جلسة نيابية تشريعية في النصف الاول من شهر آذار وفي النصف الثاني من الشهر سيدعو الى عقد جلسة محاسبة".

وفي مسألة التعيينات لفت بزي الى ان "بري اعتبر ان لمواجهة الفساد هناك آلية تم الاتفاق عليها وعلى الحكومة الالتزام بهذه الالية لان المحاصصة هي جزء من الفساد الذي يحصل في البلد واكد انه لا يوجد اهانة اذا طُلب من وزير ما الذهاب الى التحقيق".