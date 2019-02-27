ترامب: القمة مع كيم ستكون ناجحة جدا ولدى كوريا الشمالية قدرات اقتصادية هائلة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستكون ناجحة جدا"، مشيراً إلى أنه "كانت لدينا قمة أولى ناحجة جدا ونأمل أن يكون هذا اللقاء بنفس المستوى".

وخلال لقاء الزعيم الكوري الشمالي في العاصمة الفيتنامية هانوي، أوضح أن "لدى كوريا الشمالية قدرات اقتصادية هائلة وغير محدودة وأنا أتطلع إلى المساعدة على تحقيق التقدم معها"، معتبراً أنه "شرف كبير لي أن ألتقي الزعيم الكوري الشمالي، وسنتوجه الآن لتناول الغداء سويا".

ووصل كل من كيم وترامب إلى هانوي لعقد ثاني قمة بينهما خلال عام بعد قمة أولى تاريخية بين زعماء البلدين في حزيران الماضي.