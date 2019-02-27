مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب عودته من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازى لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

أعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل 20 شخصًا، وإصابة 40، بحسب وزيرة الصحة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات.

أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. وكان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصًا.