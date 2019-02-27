التموين: لا نمانع في مشاركة القطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلن إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على أن يتسلم الجهاز مهام الترويج للأراضي الشاغرة التابعة للهيئة والتى تصلح للقيام بنشاط تجاري.

وأكد عشماوي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الجهاز لايمانع التعاون مع شركات القطاع الخاص في توفير أراضي للمستثمرين وذلك من خلال عقد ثلاثي يضم (القطاع الخاص والوزارة والمحافظة)، مشددا على أن المواطن هو المستفيد الأول من تلك التعاقدات.

ولفت عشماوي، إلى أنه سيعقد لقاء مع مستثمر يمتلك 100 فدان بمحافظة الاسماعلية لبحث اماكنية اقامة منطقة لوجستية وجذب مستثمرين ومطورين لها.