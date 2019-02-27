بالصور.. البابا تواضروس الثاني يضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حجر أساس، اليوم الأربعاء، لكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، ضمن زيارته للمحافظة التي تستمر يومين، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ودقت كنائس بورسعيد، أجراسها، فور وصول قداسة البابا والوفد المرافق له المكون من: سكرتاريته الخاصة، وأساقفة ومطارنة مدن القناة والمحافظات المجاورة، وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الحبر الجليل الأنبا دانيال.

ويتضمن برنامج بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للمحافظة، والذي سيستمر لمدة يومين، استقبال للوفود الرسمية، ثم العظة الأسبوعية والاجتماع العام بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد وإقامة صلاة رعوية، وذلك اليوم الأربعاء، وتستكمل الزيارة غدًا الخميس بتدشين كنيسة أبوسيفين بمنطقة بلال بن رباح بحي الزهور ثم القداس الآلهى، ثم يصافح البابا تواضروس الشعب بالكاتدرائية.