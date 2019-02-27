محافظة الجيزة تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

نعت محافظة الجيزة ضحايا حادث اصطدام قطار بأحد الأرصفة في محطة قطارات رمسيس اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التعازى لأهالي وأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادت القصوى بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بمحافظة الجيزة لأستقبال المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم .