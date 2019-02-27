في بيان عاجل.. فرج عامر: الإهمال ينخر داخل السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتحقيق العاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء كارثة حريق محطة السكة الحديد الذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد "عامر"، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل: "استيقظنا على أنباء هذه الكارثة المفجعة والتي تؤكد أن الإهمال لايزال ينخر داخل مرفق السكك الحديدية".

وتوجه عامر بخالص العزاء لأسر الضحايا.