الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 مقدسياً ومستوطنون يقتحمون الأقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة طالت أكثر من 20 مقدسياً.

واقتحمت مخابرات الاحتلال منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان واعتقلته وأفاد المحامي محمد محمود بأنه تم اقتياده لمركز شرطة المسكوبية.

من جهة أخرى اقتحم الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة وتجول ومن معه في المسجد وصور منطقة باب الرحمة.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية إن غليك برفقة مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وقاموا بجولة في ساحات الأقصى.. لافتاً إلى أن أوري أرئيل وزير الزراعة الإسرائيلي اقتحم المسجد الأقصى أمس خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

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