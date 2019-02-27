ترامب: كل التقارير الإخبارية حول أهدافي بشأن كوريا الشمالية كاذبة

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التغطية الإعلامية قبيل قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، قائلاً إنه لن يدخر وسعاً للتوصل لتسوية فيما يتعلق بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
وكتب ترامب في تغريدة له، قبل وقت قصير من مغادرته لفندقه في هانوي للقاء كيم في مأدبة عشاء، "كل التقارير الإخبارية (التخمينات) حول أهدافي فيما يتعلق بكوريا الشمالية كاذبة"
وكانت الكثير من التقارير الإخبارية في الأسابيع الأخيرة قد أشارت إلى أن ترامب يحرص بشكل كبير على إبرام اتفاق مع كيم وانتقدت العديد من التقارير القمة، لأنه تم الترتيب لها على عجل.
وأضاف ترامب "كيم جونج أون وأنا سنحاول جاهدين للغاية للتوصل لتسوية لنزع السلاح النووي ثم نجعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية. أعتقد أن الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية ستكون مفيدة للغاية!".
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