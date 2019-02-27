التشيك تقر خطة لحماية حقوق البريطانيين حال وقوع بريكست دون اتفاق

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وافق البرلمان التشيكي، اليوم الأربعاء، على خطة حكومية لضمان حقوق المواطنين البريطانيين في البلاد في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الخطة تعني تضمن احتفاظ ثمانية آلاف مواطن بريطاني يعيشون
وأقر مجلس الشيوخ الخطة اليوم بموافقة 72 عضوا واعتراض واحد فقط ، بعدما كان مجلس النواب قد وافق على الخطة الحكومية
يشار إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 من مارس المقبل، وفي حال عدم إقرار اتفاق بشأن الخروج فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني وغيره من المجالات.
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