الإمارات تعلق جميع رحلات شركات الطيران إلى باكستان

الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي

وكالات :

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في الإمارات والمتجهة إلى باكستان حتى إشعار آخر؛ نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة أنها ستستمر في متابعة الأوضاع في باكستان، واتخاذ القرارات المناسبة حيال أية مستجدات؛ حرصا منها على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية.

يأتي هذا عقب إجراء مماثل قامت به الهند حيث قررت إغلاق المطارات بمدن "لياه" و"جامو" و"سريناجار" و"باثانكوت" و"أمريستار" أمام الرحلات التجارية وإعلانها إسقاط طائرة مقاتلة باكستانية.

يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين البلدين بعدما استهدفت القوات الهندية أمس معسكرات لجماعة "جيش محمد" المتشددة جوا عبر خط المراقبة الحدودي

مع باكستان في ضربات قالت إنها كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربي الجماعة وكبار قادتها.وجاءت الضربة عقب تفجير انتحاري بإقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 من فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، فيما ألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.