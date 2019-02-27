القوات العراقية تتصدى لهجوم إرهابي شرقي مدينة تكريت

القوات الأمنية العراقية

وكالات :

تصدت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء لهجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، في مناطق علاس وعجيل شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأوضح بيان لمديرية شؤون الداخلية أن الهجوم الإرهابي نفذه 15 مسلحا من تنظيم داعشاليوم، واستهدف مناطق حقلي علاس وعجيل، شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، مشيرا لانسحابهم بعد ذلك باتجاه جبال حمرين.وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين ومجند في شرطة النفط.