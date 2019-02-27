ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بالجزائر

قوات الجيش الجزائري- أرشيفية

وكالات :

ضبطت قوات الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية (تمنراست) جنوبي البلاد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14.5

ملم، وبندقية آلية، وبندقية قناصة، وبندقيتين تكراريتين، وقذيفة هاون عيار 82 ملم، إضافة إلى سلسلتي ذخيرة، و(1373) طلقة من مختلف العيارات، وكيسين من المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير المتفجرات.وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيشالوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من عين أمناس (جنوب شرق) وتمنراست وعين قزام (جنوب) 4 منقبين عن الذهب، وحجزت ستة أجهزة كشف عن المعادن، وسبعة مولدات كهربائية، ومطرقتي ضغط، و4.8 كجم من مادة TNT، و(23) مترا من الفتيل الصاعق، و1.4 كجم من المخدرات.وأشار البيان إلى أن قوات الجيش بولايتي تلمسان ووهران (شمال غرب) ضبطوا 11 تاجر مخدرات، و18 كجم من المخدرات، و2090 قرصا مهلوسا.