مصرع وزير السياحة بنيبال في تحطم مروحية

أعلنت وزارة الداخلية في نيبال، اليوم الأربعاء، أن سبعة أشخاص، بينهم وزير السياحة والطيران المدني، رابيندرا ادهيكاري، لقوا مصرعهم؛ إثر تحطم مروحية شرقالبلاد.
ونقل موقع روسيا اليوم عن رام كريشنا سيبيدي، المتحدث باسم الداخلية قوله إن أفراد الإنقاذ عثروا
ومن المرجح أن يكون سبب الحادث المأساوي الظروف الجوية السيئة.
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