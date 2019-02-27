مصرع وزير السياحة بنيبال في تحطم مروحية

وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية في نيبال، اليوم الأربعاء، أن سبعة أشخاص، بينهم وزير السياحة والطيران المدني، رابيندرا ادهيكاري، لقوا مصرعهم؛ إثر تحطم مروحية شرق

البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رام كريشنا سيبيدي، المتحدث باسم الداخلية قوله إن أفراد الإنقاذ عثروا

على جثث ركاب المروحية المنكوبة في موقع تحطمها بمنطقة تابليجونغ الواقعة على بعد 300 كم عن العاصمة كاتماندو قرب حدود الهند.

ومن المرجح أن يكون سبب الحادث المأساوي الظروف الجوية السيئة.