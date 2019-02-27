كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الأمريكية تعقد صفقة "الذهب مقابل المرورالأمن" مع "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر محلية، إن الجيش الأمريكي أبرم اتفاقا آخر مع "داعش" يشمل عشرات الأطنان من الذهب مقابل الحصول على ممر آمن للمسلحين والقادة في محافظة دير الزور.

وبحسب معلومات الوكالة، نقلت المروحيات الأمريكية مخبأ من السبائك الذهبية، في ليل يوم الأحد، حيث تم تخزين الذهب في وقت سابق في منطقة البوغاز بريف دير الزور، حيث كان يتم تجنيد الإرهابيين.

ووفقًا لتقديرات وكالة سانا، فقد نقلت الولايات المتحدة، الآن، ما مجموعه 50 طنًا من المعدن النفيس (حوالي 2.13 مليار دولار حتى كتابة هذه السطور) من سوريا. ويُعتقد أن "داعش" قد جمعت الذهب من خلال حملة النهب والإرهاب في سوريا والعراق بين عامي 2015 و 2017.