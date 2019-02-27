كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز شحنة "فودكا" كانت في طريقها إلى زعيم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الجمارك الهولندية إنها اعترضت شحنة تضم آلافا من زجاجات الفودكا، في طريقها إلى النخبة الحاكمة في كوريا الشمالية، وفي مقدمتها الزعيم كيم جونغ أون.

ونقلت صحف هولندية عن السلطات، أن الجمارك اكتشفت وجود 90 ألف زجاجة فودكا، الجمعة، وأوضحت أن الشحنة جرى إخفاؤها داخل حاوية في سفينة صينية.

وفي وقت سابق، توقفت السفينة المصنوعة في روسيا، بميناء هامبورغ الألماني، وكانت على بعد يوم واحد من ميناء روترام الذي يعد من أكبر مرافئ العالم.

وبحسب السلطات، فإن البيانات المعلنة كانت تشير إلى توجه السفينة نحو ميناء صيني، لكن السلطات تلقت تنبيها آليا يشير إلى أنها تقصد كوريا الشمالية، وهو ما جعل الجمارك تطلب التفتيش.

وقال مدير إدارة المخاطر في سلطات الجمارك الهولندية أرنو كويغ، إنه لا يرغب في كشف المزيد من التفاصيل بشأن الاستراتيجية المعتمدة في عملية المراقبة.

وأضاف: "ما أستطيع أن أقوله لكم، استنادا إلى المعلومات المتاحة، هو أننا اشتبهنا في أن تكون هذه الحاوية بالتحديد على علاقة بالعقوبات المفروضة نظام كوريا الشمالية".

وتحظر عقوبات فرضتها الأمم المتحدة قبل منذ أكثر من عقد، بيع أي منتجات فاخرة لكوريا الشمالية، في مسعى إلى الضغط على نظام البلاد حتى يتخلى عن برنامجه الصاروخي والنووي.