جامعة الكرة تكشف عن عقوباتها..غرامات مالية وتوقيف في حق أندية ومدربي البطولة الاحترافية

تصدرت عقوبة منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان، قائمة القرارات التأديبية التي أصدرتها اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية بجامعة الكرة، اليوم الأربعاء، في حق مجموعة من أندية ولاعبي وأيضا مسؤولي البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بقسميها الأول والثاني.

وقررت اللجنة تغريم الإطار الوطني 20 ألف درهماً، لغيابه عن اللقاء الإعلامي الذي تلى مباراة نهضة بركان ومولودية وجدة، برسم مؤجل الجولة 16 من البطولة.

في حين، تم توقيف كل من عصام البودالي، لاعب فريق سريع وادم زم، وأسامة التومي، لاعب أولمبيك أسفي، لتعرضيهما للطرد في مبارايتي أنديتهما توالياً أمام الوداد، ومولودية وجدة، وذلك بناء على المادتين 54 و85 من قانون العقوبات.

أما بالنسبة للبطولة الوطنية بقسميها الوطني الثاني، فقد تقرر تغريم النادي القنيطري ما مجموعه 52 ألف و500 درهماً، مع إجراء مباراة واحدة بدون جمهور، بعد رشق الحكم المساعد الثاني بحجر من طرف الأنصار، مما أدى إلى إصابته على المستوى الرأس، الشيء الذي أدى إلى توقيف اللقاء الذي جمعه بفريق جمعية سلا لمدة 8 دقائق.

في المقابل، تم توقيف عبد الله المعروفي، مرافق فريق جمعية سلا لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 3000 درهما، مع تغريم النادي 1500 درهماً، لحصول لاعبيه على 5 إنذارات وطرد في اللقاء الواحد.

عبد الرزاق بلعربي، مدرب فريق نهضة أتليتك الزمامرة، بدوره تم توقيفه لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب أطلس خيفرة، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

ولم يسلم حمزة بورزوق، لاعب فريق المغرب الفاسي من العقوبة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالراسينغ الرياضي، لحصوله على إنذارين وعدم امتثاله لقرار الحكم بمغادرة رقعة الملعب، مما تسبب في توقيف المباراة لمدة 4 دقائق، لتقرر اللجنة معاقبته بالتوقيف لثلاث مباريات مقبلة مع “الماص”.