مدرب ريال مدريد يرد: لا توجد كلمة خوف من ميسي بقاموس ريال مدريد

قال الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، أمس الثلاثاء، إن مواطنه ليونيل ميسي، قائد الغريم التقليدي برشلونة، لا يسبب أي خوف لفريقه، مؤكدا أنه “لا توجد كلمة خوف في قاموس ريال مدريد”.

وأشار سولاري، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة “كلاسيكو الأرض” في إياب نصف نهائي كأس الملك على ملعب “سانتياغو برنابيو” “لا توجد مثل هذه الكلمة، نستمتع بالمنافسة، ونلعب بقلوبنا داخل الملعب، وندرك أن هناك ثلاث نتائج محتملة، ولكن اللاعبين يدخلون للمعركة من أجل الفوز. مفهومهم هو الاستمتاع بالمنافسة”.

ووصف المدرب الأرجنتيني مواجهة برشلونة بـ”الرائعة” وتعتبر “احتفالية في كرة القدم”: “هي مباراة الكلاسيكو الكبير للكرة الإسبانية، وتضع إسبانيا كعاصمة لكرة القدم العالمية”، في الوقت الذي طالب فيه بمساندة جماهير البرنابيو. “ننتظر مدرجات ممتلئة. جماهيرنا هي اللاعب الأساسي الذي لا غنى عنه”، وتابع “الجميع في حالة تركيز تام لمباراة الغد”.

كما أثنى سولاري من جديد على ردة فعل الفريق بعد الخسارة المفاجئة في عقر داره على يد خيرونا بهدفين مقابل واحد.

كما رفض المدرب الأرجنتيني الكشف عن ملامح التشكيل الذي سيبدأ به اللقاء، حيث أكد أن مباراة الغد “تحظى بنفس أهمية مباراة الذهاب”، مذكرا بالصورة الجيدة التي تركها الفريق على ملعب “الكامب نو”.

وأتم “قدمنا مباراة طيبة للغاية، وأتمنى أن نظهر بنفس المستوى غدا. الفريق ظهر بشكل طيب للغاية في الشوط الثاني هناك، وكان بإمكاننا التسجيل من خلال الفرص التي لاحت لنا. علينا الاستمرار والحفاظ على كل الأشياء الطيبة التي قدمناها”.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب “الكامب نو” قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل مرمى.