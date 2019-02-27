"حوار مباشر" يستضيف المرشحة الرابعة بتحالف التجمع والموحدة هبة يزبك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف موقع "عرب ٤٨"، عند الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، المرشّحة الرابعة في قائمة "الإسلامية والتجمّع"، هبة يزبك، للحديث عن آخر تطورات الساحة الانتخابيّة.

وستناقش الحلقة أسباب تفكّك القائمة المشتركة ونتائج ذلك، وعن أسباب التحالف بين التجمّع والحركة الإسلاميّة رغم الفوارق الاجتماعيّة والسياسيّة، وما هي مآلاته، وهل هو انتخابيّ فقط، أم سيستمر لمرحلة مقبلة.

وستجري الحلقة، كذلك، قراءة في الساحة السياسيّة الإسرائيليّة والأوضاع الراهنة فيها.

وبإمكان المتابعين المشاركة في النقاش وطرح الأسئلة عبر صفحة موقع "عرب ٤٨" في موقع فيسبوك.